Проживающая в Германии пианистка Маргарит Ованнисян выручку за свой сольный концерт направила Арцаху

Маргарит Ованнисян, пианистка, которая уже много лет живет в Германии, дала сольные концерты в Мюнхене в поддержку Арцаха, вырученные средства от которых были переданы Арцаху через Всеармянский фонд “Айастан”.

Как сообщает Арменпресс, всего было собрано 5 000 евро.

Присутствовавшие на концертах немецкие меломаны выразили свое содействие Арцаху и Армении. Многие из них подходили к Маргарит, чтобы сказать, что они поддерживают Арцах и поддерживают армян.

Из-за недавних террористических атак в Европе Маргарит опасалась, что у меломанов могут возникнуть проблемы с безопасностью, поэтому она обратилась в полицию. Полиция охотно поддержала пианистку, обеспечив безопасность мероприятий.

Маргарит Ованнисян считает, что долг каждого армянина - всячески поддерживать свою Родину.

В целях оказания содействия Арцаху Всеармянский фонд “Айастан” реализует кампанию сбора средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”, в течение которой уже собрано 169 миллионов 694 050,37 долларов.