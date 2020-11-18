Никол Пашинян представил дорожную карту важнейших дел, намеченных на ближайшее время

10:09, 18 Նոյեմբեր, 2020

Премьер-министр Никол Пашинян представил пути, методы и программы по преодолению ситуации в стране. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр на своей странице в Facebook написал, что он считает себя главным лицом, ответственным за преодоление сложившейся ситуации и установление стабильности и безопасности в стране.

“Дорогой народ, дорогие соотечественники.

За последнюю неделю мы много раз говорили о войне, начавшейся 27 сентября, о неудачах, которые мы потерпели, о ситуации, которая возникла с тех пор, и о деталях этой ситуации.

Пора поговорить о путях, методах и программах выхода из сложившейся ситуации. Я уже говорил, что считаю себя ответственным номер один за сложившуюся ситуацию.

Я также несу ответственность за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране. Подчеркиваю, что я не только не намерен отказываться от этой ответственности, но и полностью ей привержен.

Дорожная карта наших самых важных дел в ближайшем будущем заключается в следующем.

Возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания. Обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР. Обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан. Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны на территории Республики Армения. Обеспечение социальных гарантий, процессов протезирования и профессиональной переподготовки военнослужащих, получивших инвалидность. Немедленное возвращение пленных солдат и мирных жителей. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Скорейшее выяснение судеб без вести пропавших. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом. Утверждение Программы реформирования Вооруженных Сил и начало реформ. Преодоление эпидемии COVID-19 и устранение ее последствий. Восстановление сфер хозяйственной деятельности. Активация демографических программ. Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс и в Закон о партиях. Введение института специализированных судей, как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запуск Закона о конфискации незаконного имущества. Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении. Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными лицами диаспоры. Вовлечение армянских отдельных лиц, структур диаспоры в указанные процессы.

Самая главная цель всего этого - обеспечение демократической стабильности в Армении и создание гарантий того, что ничто не угрожает формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа.

Для реализации этой дорожной карты я вношу изменения в состав правительства.

Смысл и цель изменений будет заключаться в более эффективной реализации вышеуказанной программы и максимальной адаптации аппарата правительства к реализации упомянутой дорожной карты.

Дорогие соотечественники, уважаемый народ!

Чтобы перенести эти меры на необратимый институциональный курс, потребуется шесть месяцев. В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции.

Особую благодарность хотели бы выразить сотрудникам системы государственного управления Республики Армения, а также фракции НС “Мой шаг” за их работу и сплоченность, проявленные в этот непростой период. У нас много работы, мы должны добиться успеха. К делу!”, - написал премьер.