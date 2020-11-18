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Для размещения российских миротворцев в зоне конфликта с 10 ноября осуществлено более 170 рейсов

Для размещения российских миротворцев в зоне конфликта с 10 ноября осуществлено более 170 рейсов

Самолеты военно-транспортной авиации России “ 76”  и “Ан-124 Руслан” продолжают переброску личного состава российского миротворческого контингента, военной техники и материальных средств в зону нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», согласно сведениям МО России, с 10 ноября осуществлено более 170 рейсов.

Отмечается, что уже очередные самолеты осуществили погрузку материальных средств, вооружения и военной техники 15-й миротворческой бригады ВС РФ для перемещения в зону карабахского конфликта и готовы к вылету в Ереван.

Министерство обороны России продолжает переброску российских миротворцев на территорию выполнения задач в зоне карабахского конфликта.


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