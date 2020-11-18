В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание.

Депутаты обсудят вопрос ратификации письма-соглашения “О продлении срока отчисления кредитного соглашения “Кавказская сеть электропередач I - Армения-Грузия-линии/подстанции” и измененном графике погашения”. Парламентарии также обсудят ряд законопроектов и законодательных пакетов, включенных в повестку пленарного заседания комиссий.

Как передает «Арменпресс», в повестке очередного заседания 18 ноября также вопросы-ответы депутатов и правительства.

В повестке четырехдневных заседаний, начавшихся 17 ноября, также и обсуждение Государственного бюджета Республики Армения на 2021 год.