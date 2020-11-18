В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание
10:00, 18 Ноябрь, 2020
В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание.
Депутаты обсудят вопрос ратификации письма-соглашения “О продлении срока отчисления кредитного соглашения “Кавказская сеть электропередач I - Армения-Грузия-линии/подстанции” и измененном графике погашения”. Парламентарии также обсудят ряд законопроектов и законодательных пакетов, включенных в повестку пленарного заседания комиссий.
Как передает «Арменпресс», в повестке очередного заседания 18 ноября также вопросы-ответы депутатов и правительства.
В повестке четырехдневных заседаний, начавшихся 17 ноября, также и обсуждение Государственного бюджета Республики Армения на 2021 год.
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