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В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание.

 Депутаты обсудят вопрос ратификации письма-соглашения “О продлении срока отчисления кредитного соглашения “Кавказская сеть электропередач I - Армения-Грузия-линии/подстанции” и измененном графике погашения”. Парламентарии также обсудят ряд законопроектов и законодательных пакетов, включенных в повестку пленарного заседания комиссий.

Как передает «Арменпресс», в повестке очередного заседания 18 ноября также вопросы-ответы депутатов и правительства.

В повестке четырехдневных заседаний, начавшихся 17 ноября,  также и обсуждение Государственного бюджета Республики Армения на 2021 год.


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