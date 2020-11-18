Европейские индексы - 17-11-20
МОСКВА, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.04% и составил 13133.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5483.00 пункта, британский FTSE снизился на 0.87% и составил 6365.33 пункта, а российский RTSI снизился на 0.80% и составил 1258.46 пункта.
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