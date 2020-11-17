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Путин подчеркнул важность миссии по возвращению беженцев в Нагорный Карабах

Путин подчеркнул важность миссии по возвращению беженцев в Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин заявил, что миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев. Президент России подчеркнул, что вопрос возвращения очень чувствительный и важный. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

«Это очень важный вопрос. Это очень чувствительный вопрос. Для обеспечения безопасности этих людей был развернут российский миротворческий контингент. Эта миссия возложена на российских миротворцев», - сказал Путин.


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