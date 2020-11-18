У “султана” не будет военной базы на Южном Кавказе

Газета “Айастани Анрапетутюн”

Российские миротворцы уже приступили к выполнению своих обязанностей в Арцахе. Судя по поведению турецкой стороны, можно сделать вывод, что эта ситуация ее не удовлетворяет.

Похоже, Москва из-под носа Эрдогана украла важную военную награду, а значит, последний будет готовиться к новым провокациям.

“Передвижение турецких наблюдателей будет ограничено территорией мониторингового центра на территории Азербайджана ... не на территории предыдущего конфликта ... ни одно миротворческое подразделение Турецкой Республики не будет отправлено в Нагорный Карабах”, - сказал Лавров. Этими словами министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заверения в том, что турецкие военные также будут участвовать в реализации новой системы безопасности на Южном Кавказе в качестве миротворцев.

Об этом, кстати, не впервые говорится на разных уровнях российской дипломатии. Пресс-секретарь Кремля Песков делал это как минимум дважды. Об этом пишет Vz.ru.

Но одна и та же мысль повторяется не потому, что в первый раз ее смысл не был понят. Турки будут наблюдателями, а не миротворцами, не в разделительной части сторон, а в азербайджанском мониторинговом центре. Но тем не менее, даже зная это, турки сами заявляют о своей роли миротворцев. “Однако доведенная до отчаяния Армения на это не пойдет, потому что это будет означать не только ее поражение в Арцахе, но и издевательство над всеми армянскими трагедиями, причем с особым цинизмом”, - сообщает Vz.ru.

В ходе телефонных переговоров между министерствами иностранных дел России, Франции и США в прошлый четверг бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян исключил какую-либо роль Анкары в миротворческой операции, “несмотря на ее шаги в этом направлении”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение турецких миротворцев не может быть единственной темой обсуждении Москвы и Анкары. С этим должны согласиться и Армения, и Азербайджан.

Когда Турцию выпроваживают через дверь, она возвращается через окно. Но никого не волнует ее желание.

С самого начала было известно, что зачинщиком войны была Турция. Фактически, Баку получил преимущество лишь благодаря турецким беспилотникам во главе с турецкими генералами. А поскольку Азербайджан не объявлял о закупке такого оружия, есть гипотеза, что турецкая армия “одолжила его соседям вместе с профильными специалистами”.

Турция планировала и операцию. Переброску террористов из Сирии в зону конфликта - факт, подтвержденный разведками России, Франции и США, - также организовала Анкара с ее туркменскими бандами. Иными словами, Турция - полноценный участник конфликта, а не миротворец.

Более того, Эрдоган неоднократно призывал азербайджанцев идти до конца и “освободить все оккупированные территории”. И когда стало ясно, что этого не произойдет, он якобы пытался уговорить Москву решить проблему за счет своего влияния на Южном Кавказе. Версия заговора будет завершенной, если вспомнить, что российский вертолет “Ми-24” на самом деле был сбит не азербайджанцами, а турецкими боевиками. И не случайно, а намеренно. Поведение турецкой стороны в последние дни показывает, что Эрдоган недоволен результатами. И каждый день в Турция заявляет, что они присутствуют в Карабахе, что еще ничего не решено. Создается впечатление, что турки пытаются догнать уже отошедший поезд и не готовы признать, что Россия намерена действовать без них.

Получается, что в отношениях Москвы и Анкары для миротворческой деятельности существует проблема провокационной и подрывной деятельности, а не недопонимания.

Упорные слухи о Турции, пусть и бесплодные, равносильны подливанию бензина в огонь. Потому что эта страна является не только организатором Геноцида армян, который Анкара до сих пор не признает, но и архитектором нынешней победы Баку.

И пусть Эрдоган сколько угодно стучится в закрытую дверь, все равно у “султана” не будет военной базы на Южном Кавказе. Но в то же время горячие страсти и турецкое упорство следует признать потенциальной угрозой.

Турецкий лидер давно продемонстрировал миру свое упорство и готовность действовать самыми радикальными методами. Он выбрал подходящий момент, чтобы напасть на армян и ослабить проармянскую Францию, настроив весь исламский мир против Макрона.

По данным “Взгляда”, Россия сделала Турцию на шаг ближе к достижению поставленной цели. “Это означает, что она будет мстить. Провокации будут продолжаться. Эти слухи о турецких миротворцах распространяются не просто так. Противостояние Москвы и Анкары на Южном Кавказе не прекратилось, оно в лучшем случае переходит в другую стадию. Эрдоган все еще может преподнести крайне неприятные сюрпризы”, - говорится в статье Vz.ru.

Подготовил Ишхан Кишмирян