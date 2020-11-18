Газета “Айастани Анрапетутюн”: Начинается война на дипломатическом фронте

“То, что в ближайшее время армянскому народу предстоит серьезная битва на дипломатическом фронте, - это еще одна неоспоримая реальность. Президент Азербайджана с супругой вчера прибыли в Физули, чтобы заявить, что они не предоставят Арцаху никакого статуса в составе Азербайджана. Другими словами, начинается очередная битва за установление прав Республики Арцах, на которую необходимо направить весь потенциал наших государств для обеспечения желаемого результата. БПЛА на дипломатическом фронте не играют роли, здесь победит интеллектуальный потенциал народа”.

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