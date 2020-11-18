Газета “Айастани Анрапетутюн”: Почему Турция на границе с Арменией скапливает войска?

“Турция на границе с Арменией, в районе Игдира, скапливает войска и военно-транспортную авиацию”, - сообщил “Telegram channel Соловьев” со ссылкой на “Militarist”. Это, конечно, тревожно, если не опасно.

Что же на самом деле происходит у границ нашей страны, было ли это накопление предсказуемым, каковы возможные опасности, можно ли их как-то избежать? Чтобы получить ответы на эти вопросы, “Айастани Анрапетутюн” обратилось к военному эксперту Карену Вртанесяну и военному аналитику Артуру Егиазаряну.

“Турки не скрывают своих намерений и даже на картах показывают Азербайджан, объединенный с Турцией. Возможен вариант военного вмешательства в рамках программ пантюркизма. Однако возникает вопрос, поскольку граница с Турцией охраняется русскими, каким образом турки осмелятся пересечь границу? Они бросят вызов не только Армении, но и России. Они стали такими наглыми, необузданными, это обусловлено этим, или есть и другое?..”