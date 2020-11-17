Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Стартовал курс тренерской лицензии «А» УЕФА/ФФА

Стартовал курс тренерской лицензии «А» УЕФА/ФФА

В Техническом центре ФФА/Академии футбола 17 ноября стартовал курс тренерской лицензии «А» УЕФА/ФФА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, он состоит из нескольких модулей, которые необходимо пройти в течение 6 месяцев. В курсе принимают участие 13 студентов.

Курс тренерской лицензии «А» ФФА дает всесторонние знания и предоставляет возможность тренировать профессиональные футбольные команды.

На протяжении всего курса инструкторы ФФА будут проводить теоретико-практические занятия, посещать участников курса и на месте оценивать их работу в командах. Оценка будет производиться как по сумме результатов теоретико-практических экзаменов, так и по поведению и активности студента во время курса.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации