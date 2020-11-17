Из-за отсутствия кворума внеочередное заседание НС не состоялось

В связи с отсутствием кворума внеочередное заседание 17 ноября в 18:30 не состоялось. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«Депутаты Совета НС из фракции "Мой шаг" на заседание Совета НС не явились. Из-за отсутствия кворума не удалось созвать внеочередное заседание сегодня в 18:30. Одним из вопросов повестки дня внеочередного заседания было обсуждение проекта решения НС «Об отмене военного положения», - написал Марукян.