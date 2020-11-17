В Нагорном Карабахе развернуто 25 наблюдательных постов российских миротворческих сил
В районах проведения миротворческой операции сил ВС РФ круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 25 наблюдательных постах. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта на 17 ноября 2020 г.
В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией.
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста.
Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124.
Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 162 самолето-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен