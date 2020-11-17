В Степанакерт в сопровождении российских миротворцев уже вернулись 1207 жителей

С 14 ноября по сей день в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта на 17 ноября 2020 г.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского контингента миротворческих сил.

В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 25 наблюдательных постах.