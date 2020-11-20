“Ереванский бестселлер”: Сароян - самый востребованный: Переводы, октябрь, 2020

10:27, 20 Նոյեմբեր, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за октябрь.

Список возглавляет произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Арпи Атабекян.

На втором месте - книга Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока ”. На головы жителей небольшого армянского горного села чего только не сваливается: засуха, голод, землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умрет от этого, принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, уже прошедшая через первый жестокий брак без детей, должна решить, продолжать ей жить с Василем или нет. Горести, верования и обычаи горного села Наринэ Абгарян представляет во всех красочных деталях. Перевод Наиры Хачатрян.

“Манон Леско” аббата Прево занимает третье место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гиланяна.

Четвертое место занимает повесть Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокомысленными беседами писателя с отцом, делает эту светлую и мудрую работу типичной сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Книгу перевел Завен Бояджян.

На пятом месте - “Человеческая комедия” Уильяма Сарояна. Действие романа происходит в вымышленном городе Итака, в штате Калифорния, во время Второй мировой войны. Прообразом города послужил родной город Сарояна Фрезно. Гомер Макаулей - 14-летний мальчик, который растет в семье без отца в годы Второй мировой войны в городе Итака, в Калифорнии. Старший брат Гомера Маркус ушел из дома, чтобы воевать, и Гомер чувствует необходимость взять на себя роль мужчины в доме. Чтобы заработать деньги, мальчик приходит на работу в почтовый телеграфный офис, и ему время от времени приходится родственникам погибших солдат доставлять телеграммы о смерти. Перевела Нуне Торосян.

Шестое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На седьмом месте - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На восьмом месте книга Уильяма Сарояна “Мама, я люблю тебя”. Это произведение неискушенным взглядом девятилетней девочки представляет жизнь, семейные отношения и мир театра, в который она попадает из-за профессии матери - актрисы. Сугубо сарояновский стиль сердечной лирики и жизнерадостного юмора придает неповторимое очарование этой светлой, гармоничной и приятной книге, способной согреть читателя любого возраста. Перевел Завен Бояджян.

Девятое место занимает роман “Великий Гэтсби” классика американской литературы Фрэнсиса Скотт Фицджеральда. Впервые он был опубликован в 1925 году. Роман считается одним из самых типичных произведений “эпохи джаза” в американской литературе. Перевод Соны Сеферян.

И замыкает список книга королевы детектива Агаты Кристи “Убийства в алфавитном порядке”. Роман “Убийства в алфавитном порядке”, вышедший в свет в 1936 г. - один из самых значимых произведений Агаты Кристи. Серийный убийца ABC, шокировавший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом, в алфавитном порядке их имен. С убийцей борется известный детектив Эркюль Пуаро, пытаясь раскрыть все подробности темной истории. Перевод Эдиты Шадоян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).