Азиатские индексы выросли - 17-11-20
ТОКИО, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.42% и составил 26014.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1734.66 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3339.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 26415.09 пункта.
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