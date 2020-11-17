В Финляндии закроется последняя русскоязычная газета

Русскоязычная газета "Спектр", издававшаяся в Финляндии с 1998 года, прекращает свою деятельность. Как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости ее издатель Владимир Гусатинский.

Газета оставалась единственной русскоязычной, регулярно издававшейся в Финляндии.

"Из-за финансовых трудностей газету приходится закрывать к концу года", - отметил он.

Газета "Спектр" распространялась по всей Финляндии по подписке, а также бесплатно в столичном регионе и Восточной Финляндии, приграничной к России.