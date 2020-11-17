В Финляндии закроется последняя русскоязычная газета
17:23, 17 Ноябрь, 2020
Русскоязычная газета "Спектр", издававшаяся в Финляндии с 1998 года, прекращает свою деятельность. Как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости ее издатель Владимир Гусатинский.
Газета оставалась единственной русскоязычной, регулярно издававшейся в Финляндии.
"Из-за финансовых трудностей газету приходится закрывать к концу года", - отметил он.
Газета "Спектр" распространялась по всей Финляндии по подписке, а также бесплатно в столичном регионе и Восточной Финляндии, приграничной к России.
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