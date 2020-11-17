Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами

Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом завил президент России Владимир Путин.

"Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями", - сказал Путин на саммите БРИКС.

"По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - добавил он.

По его словам, в этом контексте доказали свою эффективность форматы "БРИКС плюс" и "БРИКС аутрич". Они направлены на привлечение других стран к работе объединения для решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач.