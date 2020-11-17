В Москве простились с Арменом Джигарханяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания с актером, скончавшимся на 85-м году жизни, прошла в Московском драматическом театре. На церемонии присутствовали сотни человек - актеры, культурные и общественные деятели, среди них и посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября. Он родился в 1935 году.

Он был актером Драматического театра им. Маяковского (1969 - 1996), а затем основателем и руководителем театра под названием “Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна” (с 2015 г. ). Он снялся в фильмах “Здравствуй, это я”, “Неуловимые мстители” и в ряде других.