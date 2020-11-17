Лавров раскритиковал страны, проигнорировавшие встречу по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал страны, проигнорировавшие прошедшую на прошлой неделе конференцию по сирийским беженцам в Дамаске, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В целом, по нашей оценке, те страны, которые направили свои делегации, подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы сирийский кризис был урегулирован без каких-либо попыток разыгрывать геополитические игры, комбинации, исключительно в интересах сирийского народа", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

"И те страны, которые сознательно взяли курс не просто на игнорирование этой конференции, которые сделали все, чтобы заставить своих союзников не направлять делегации на это важнейшее мероприятие, конечно, же взяли на свою совесть, я считаю, очень тяжелый грех, пошли против главного в этой жизни, главного в любом конфликте, они пошли против интересов простых людей, в данном случае простых сирийцев", - добавил министр, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Международная конференция по вопросу возвращения беженцев прошла в Дамаске на прошлой неделе. В четверг ее участники подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности САР. Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.