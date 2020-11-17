Новоназначенный посол Канады вручила Армену Саркисяну верительные грамоты

Президенту Республики Армения Армену Саркисяну верительные грамоты вручила новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Канады в Армении Элисон Мэри Леклер (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян поздравил посла с началом дипломатической службы в нашей стране и пожелал ей плодотворной деятельности. Президент выразил уверенность, что новоназначенный посол приложит все силы и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами.

“Хотя наши страны географически отдалены друг от друга, у нас есть большие возможности для сотрудничества”, - сказал он.

Посол Леклер отметила, что для нее большая честь представлять Канаду в Армении. “Надеюсь на продолжение крепких дружеских отношений с Вашей страной. Хочу отметить, что в это трудное время мы намерены содействовать Армении”, - сказал он.

Президент Саркисян коснулся последствий азербайджано-турецкой военной агрессии, направленной против Арцаха и ситуации в стране, создавшейся вследствие этой войны.