В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно гордиться, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вместе мы лучше... Поддержка Россией государств-членов (ВОЗ - ред.) в укреплении лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам - это то, чем все могут гордиться. Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим государствам-членам в противодействии COVID-19", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".