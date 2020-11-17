Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к работе в Карабахе

Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за МККК подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры Организации Объединенных Наций. Я имею в виду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов и, конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят также задачи сохранения культурного наследия. И здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО", - сказал он журналистам.

От отметил, что МККК давно присутствует в регионе и его опыт может быть полезен для других организаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что прекращение боевых действий на основе этих договоренностей, конечно же, открывает дополнительные возможности для работы Международного комитета Красного Креста, который присутствует и в Армении, и в Азербайджане, включая и Нагорный Карабах", - сказал он журналистам.

По его словам, МККК может сыграть важную роль в преодолении последствий произошедшего в Нагорном Карабахе.