Молчание орудий и не гибнущих людей Песков считает ценным достижением заявления по Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя основные достижения договоренности по Нагорному Карабаху, сказал, что самое ценное, то что орудия замолчали и не гибнут люди. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “РИА Новости”.

“Прежде всего, конечно, мы должны сделать акцент на том, что замолчали орудия. Это самое важное достижение. Люди не гибнут. Это самое ценное, что могло произойти”, - сказал Песков, отвечая на вопрос об оценке Кремля первых дней после прекращения огня.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.