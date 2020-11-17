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Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху

Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, они их получат,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет сомнения, что, если наши партнеры по сопредседательству в минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты", - сказал Песков.

По его словам, Кремль не хотел бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой республикой.


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