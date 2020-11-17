РФ заинтересована в укреплении сотрудничества в Нагорном Карабахе с МККК: Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста в Нагорном Карабахе. «Арменпресс» передает сообщение ТАСС о заявлении главы МИД России, сделанное им на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

“У нас появилось дополнительное поле сотрудничества, я имею в виду Нагорный Карабах. Неделю назад было подписано трехстороннее заявление между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. Там дислоцируется российский миротворческий контингент, и мы знаем, насколько был активен, и уже в течение какого времени Международный комитет Красного Креста работает в регионе. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества, которое начало активно развиваться”, - сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что Россия и Международный комитет Красного Креста тесно сотрудничают в разных регионах. “Наши контакты постоянные, есть направления для совместной работы, потому что, к сожалению, количество гуманитарных кризисов и конфликтов в мире не уменьшается”, - отметил Лавров.