В правительстве задумались о сокращении нескольких ведомств

Правительство РФ в ходе объявленной накануне оптимизации системы госуправления рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

При этом близкий к кабинету министров источник подтвердил изданию, что несколько федеральных агентств в следующем году действительно могут исчезнуть,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в ходе реформы все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.