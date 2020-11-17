Мы не имеем права отчаиваться, нужно сплотиться и готовиться к продолжению борьбы: Оник Гаспарян

Начальник Генштаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян выступил с обращением, в котором отметил, что заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе было принято в сложнейших условиях, в результате всесторонней оценки ситуации. Начальник Генштаба подчеркивает, что необходимо объединиться и подготовиться к продолжению борьбы. «Арменпресс» представляет заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения.

“Дорогие соотечественники, товарищи по оружию.

27 сентября 2020 г. Армянские вооруженные силы войну, развязанную Азербайджаном, его союзником Турцией и наемными террористами восприняли с честью, и делали все возможное и невозможное с первых секунд войны. Армянский солдат сражался самоотверженно, бился насмерть.

Со стороны некоторых деятелей звучат обвинения в том, что руководство Вооруженных сил представляло главе государства нереальный анализ вероятного характера действий противника и возможностей его вооруженных сил. Это не соответствует действительности.

Я был назначен на должность начальника Генштаба ВС Армении 8 июня, и уже 12 июня, премьер-министру Республики Армения, а спустя несколько дней, также и Совету безопасности представил анализ военно-политической ситуации в регионе и возможности наших Вооруженных сил.

На основе проведенного анализа я представил предложения по повышению уровня военной безопасности государства. В частности, я отмечал, что:

Отныне наш противник - не только Азербайджан, но и Турция. Следовательно, Армения не может эффективно противостоять совместному военному потенциалу этих государств и необходимо направить весь политический и дипломатический потенциал на то, чтобы избежать войны или хотя бы ее отсрочить. Данное предложение было воспринято Советом безопасности и премьер-министром, однако был поставлен вопрос: “А если не удастся избежать войны, что мы должны сделать?”. Я ответил, что в навязанной нам войне мы должны попытаться в максимально сжатые сроки нанести противнику большие потери и заставить его отказаться от дальнейших действий. Я отметил, что мы должны избегать длительной войны, учитывая наличие наших ресурсов. Были обсуждены и одобрены многочисленные предложения, реализация которых должна была существенно повысить наш боевой потенциал. Это касалось приобретения вооружения и военной техники, комплексного обеспечения боевых действий. Тогда был поднят вопрос о создании военного ополчения численностью в сотни тысяч человек.

Нам не удалось избежать войны? Армия обороны успешно отбивала все свои атаки, нанося большие потери, уничтожая большое количество живой силы и военной техники. По всему Арцахскому фронту. Армия обороны успешно отбивала все атаки, нанося большие потери, уничтожая большое количество живой силы и военной техники. К сожалению, и наши войска несли большие потери.

На четвертый день войны, на заседании Совета безопасности, я представил наши потери и оценку вооруженных сил в создавшейся ситуации, отметив, что через два-три дня необходимо будет принять меры по прекращению войны, иначе наши ресурсы будут исчерпаны в короткие сроки. В последующие дни у нас будут более невыгодные условия для переговорного процесса.

Подобные оценки я давал много раз во время круглосуточной работы с премьер-министром, а также и на заседаниях Совета Безопасности.

Все попытки остановить войну на определенном этапе предложения были отклонены Турцией и Азербайджаном, мы были вынуждены продолжать боевые действия, пытаясь наносить противнику тяжелые потери и заставить его сесть за стол переговоров.

Соглашение на очень сложных условиях было принято в результате всесторонней оценки ситуации. Пришлось выбирать между очень плохим сценарием и трагедией. Мы предпочли очень плохой сценарий.

Этот день был худшим днем моей жизни, это была моя личная трагедия …

Но осознание того, что в результате этого решения удалось сохранить большую часть Арцаха и основной военный потенциал Армии обороны, говорит, что мы не имеем права отчаиваться. Мы должны сплотиться, воспрять и подготовиться к продолжению борьбы.

Как начальник Генерального штаба Вооруженных сил и непосредственный командир, я несу ответственность за все успехи и неудачи Вооруженных сил.

Нам была навязана очень жестокая война, и в неравной борьбе армянский солдат и офицер продемонстрировали решимость воевать до самого конца и самые высокие моральные качества. Преклоняю голову перед памятью всех погибших и перед их родными.

Это была настоящая героическая битва и борьба за выживание… Армянский народ может гордиться своими солдатами, офицерами и генералами.

Товарищи по оружию!

Не будем отчаиваться, и будем продолжать защиту границ нашей Родины, всерьез анализировать и делать выводы, реконструировать Армянскую армию, повышать ее боеспособность.

Благодарю за самоотверженное служение. С высоким осознанием и ответственностью неуклонно осуществим выполнение поставленных перед нами боевых задач, своим единством и несгибаемой волей будем достойны памяти наших погибших товарищей по оружию”.