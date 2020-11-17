NYT: военные отговорили Трампа от удара по ядерному объекту в Иране

Действующий президент США Дональд Трамп собирался нанести удар по ядерному объекту в Иране на прошлой неделе, 12 ноября, пишет газета New York Times со ссылкой на источники среди бывших и действующих американских чиновников.

По данным издания, встреча главы Белого дома с советниками состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о "значительном увеличении запасов ядерных материалов" в Исламской республике.

При этом старшие советники президента отговаривали Трампа от силового сценария, говорится в сообщении. Среди присутствующих на совещании были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и. о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, уточняется в статье,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"После того, как Помпео и генерал Миллер описали потенциальные риски военной эскалации, чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается", – сообщают авторы материала со ссылкой на представителей администрации Трампа.

Издание предполагает, что в качестве мишени американский лидер мог рассматривать объект в иранском городе Натанзе, однако в Белом доме данную информацию не прокомментировали.

На прошлой неделе глава Белого дома сообщил о продлении действующих санкций против Ирана, заявив, что отношения с Исламской республикой еще не нормализовались.

Санкции со стороны Вашингтона подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, но и с программой создания баллистических ракет, а также высказанными со стороны США обвинениями со в адрес Тегерана в якобы поддержке международного терроризма.

Иранские власти со своей стороны подобные обвинения отрицают.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США анонсировали ужесточение санкций против Ирана.