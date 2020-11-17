По состоянию на 17 ноября в Армении всего подтверждено 118 870 случаев COVID-19, 78 343 заболевших выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 38 253 пациентов. За последние сутки проведено 2 530 тестов, а в общем счете 468 081.

Таким образом, подтверждено 984 новых случаев COVID-19, вылечились 2 478 заболевших, зарегистрировано 23 летальных исхода.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 788 летальных исходов (увеличились на 25).

Зафиксировано 9 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 463.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.