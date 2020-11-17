В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков

По меньшей мере 12 сотрудников полиции, включая командира, погибли при атаке в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Как сообщили телеканалу источники в силах безопасности Афганистана, еще не менее 10 человек пострадали в результате этого нападения, которое произошло в ночь на вторник. Предположительно, боевики радикального движения "Талибан" атаковали пост правоохранителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Комментариев от "Талибана" пока не поступало.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.