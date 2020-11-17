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Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ: Помпео

Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ: Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США заявил в интервью, данном “Le Figaro”.

“США, Франция и Россия являются сопредседателями Минской группы, главной целью которой является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Ситуацию необходимо разрешить именно в этом контексте”, - сказал Помпео.


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