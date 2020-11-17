США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Они (Помпео и ле Дриан - ред.) подробно говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) они разделили общую точку зрения: что мы по-прежнему привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы... признавая действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое действительно удержалось на протяжении недели. Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции", - сказал представитель госдепа.