В Карабахе Анкара и Баку совершили геноцид: предлагается создать международный трибунал

Газета “Айастани Анрапетутюн”

Депутат Европарламента Иван Давид подтверждает, что азербайджанская и турецкая армии в Нагорном Карабахе совершили геноцид. И представляет доказательства этого. Против Армении был сформирован своеобразный мусульманский союз. Россия остановила войну, не сразившись ни с одним из ее участников.

“Совершен геноцид. Я видел видеоматериалы, снятые азербайджанскими солдатами, убивающими мирных жителей и пленных. Азербайджанцы разрушали гражданскую инфраструктуру, что является военным преступлением, поскольку война может вестись только против вооруженных сил врага”, - так охарактеризовал депутат Европарламента Иван Давид развязанную Азербайджаном войну против Арцаха в интервью, данном корреспонденту чешской газеты “Parlamentni listy” Зузане Коуловой. Он также подчеркнул, что часть используемого там оружия была произведена в Чехии. При всем уважении к народам Европы, особенно к некоторым из их представителей, нельзя не подчеркнуть, что Старый Свет - вовсе не место для экспорта ценностей и разговоров о цивилизации. Европа издалека наблюдала за войной цивилизации и варварства в Арцахе и решила не вмешаться. Это внешне. Фактически, мы знаем факты, что европейские страны поставляли варварской стороне оружие и боеприпасы, обеспечивая его победу ради нефтедолларов. По большому счету, Европа встала на колени перед азербайджанской нефтью.

Но думающая молодежь спросит себя, почему в будущем им придется отвечать за всю грязь, которая развели сегодняшние политики. Грязь нужно убирать, и это нужно не нам, а самим европейцам. Они должны решить, какова их миссия в этом мире, иначе они останутся лишь импортерами ценностей, они могут даже стать носителями исламско-турецкой “системы ценностей”. У нас есть своя система ценностей, и она направлена на установление человеческих законов. Мы умеем строить, творить, любить, но мы также умеем ненавидеть и отрезать руку, поднятую на нас. И даже сегодня, когда это сложно, когда азербайджано-турецкие орды совершают новый геноцид в Арцахе, когда “цивилизованный” мир не называет вещи своими именами, мы не отклоняемся от своего пути и на национальном уровне осуждаем варварство, которое является великим богом для современных “нефтяных цивилизаций”.

К счастью, многие понимают и ситуацию в Европе. Многие знают, что происходит в настоящий момент, понимают, что конечная цель Турции - покорение Европы, ее мусульманство. И они на нашей стороне борьбы, что вселяет надежду, что на этот раз история не повториться согласно турецкому сценарию.

Отвечая на вопрос, как он оценивает перемирие, подписанное между Арменией и Азербайджаном, Иван Давид сказал. “Я считаю, что это был вынужденный шаг, после того как азербайджанская и турецкая армии совершили геноцид и военные преступления. По моей информации, все это регулировали турецкие офицеры. В боевых действиях участие принимали и наемники и пакистанский спецназ. Таким образом, здесь был сформирован своеобразный мусульманский союз против Армении. Армяне покидают районы Нагорного Карабаха, которые должны быть переданы Азербайджану, потому что они опасаются, что турки и азербайджанцы будут пытать и убивать их. Эта опасность действительно существует, и одно из доказательств тому - история армянского народа. Пленные сирийские наемники сказали, что им было приказано убивать всех мирных жителей и никого не щадить. Кроме того, азербайджанцы применяли запрещенные международным законодательством кассетные бомбы, а также фосфорные бомбы.

Иван Давид подчеркнул, что предлагает создать международный трибунал по преступлениям, совершенным в Нагорном Карабахе.

“Посмотрим, как Европарламент отреагирует на это. Я предложил нашей политической фракции представить это как проект резолюции Европарламента. Другие депутаты нашей фракции “Идентичность и демократия” тоже хотят участвовать в подготовке резолюции. Однако неясно, позволит ли руководство Европарламента представить его в парламент ЕС. Европейский парламент намного менее демократичен, чем национальные парламенты.

Предложения для обсуждения не принимаются общим парламентским голосованием, когда новая повестка дня может быть предложена кем угодно, а не только оргкомитетом парламента. Новые темы обсуждения в Европарламенте утверждаются на встрече президентов, то есть президентов фракций. Если они откажутся, и отказа трех основных фракций будет достаточно, он не будет вынесен на обсуждение в Европарламент. И мы даже не узнаем, кто “убил” это предложение.

Недавняя попытка внести резолюцию по Нагорному Карабаху не удалась. В результате состоялась только дискуссия, во время которой каждый мог что-то сказать, а слова не имели силы. Таким образом, был просто обмен мнениями”, - сказал Иван Давид.

В средние века тюркские племена завоевали территории, принадлежащие армянам, византийцам и другим народам, но мы живем там более двух тысяч лет.

“Азербайджанцы, как и турки, как народ сформировались только в 20 веке. У нас было национальное возрождение, а у них было национальное рождение. Турецкие народы и армяне, курды и другие древние народы веками жили бок о бок и почти всегда конфликтовали. Что касается столкновений между армянами и азербайджанцами, то они закончились только созданием Советского Союза.

Вы можете поддержать одного из участников конфликта, и, учитывая то, как Турция относится не только к своим соседям, но и к другим европейским странам, вы склоняетесь на сторону, которая выступает против Турции. Кроме того, Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Поэтому Армения нам ближе по своим культурным традициям. Ситуация для армян осложнилась еще и тем, что им сложно найти союзников среди своих соседей. Шиитский Иран можно рассматривать как союзника. ‘Персы - тоже древний народ, как армяне и курды”, - сказал Иван Давид. Он также убежден, что чешское общество должно быть заинтересовано в этом, потому что Чехия - одна из немногих стран, поставляющих оружие в Турцию и Азербайджан. По его словам, речь идет о крупнокалиберной артиллерии и боеприпасах.

Возможность создания международного трибунала увеличится, если армянский народ окажет сильное давление через структуры своей диаспоры и обеспечит обсуждение вопроса на уровне Европарламента. Это позволит нам укрепить переговоры, которые ожидаются в ближайшем будущем.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН