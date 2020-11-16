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Айк Бабаян назначен командующим Войсками полиции Республики Армения

Айк Бабаян назначен командующим Войсками полиции Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ o назначении Айка Бабаяна командующим Войсками полиции Республики Армения, заместителем начальника полиции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом президента, полковник Гурген Даллакян освобожден с должности командующего Войсками полиции Республики Армения, заместителя начальника полиции.


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