Айк Бабаян назначен командующим Войсками полиции Республики Армения
23:57, 16 Ноябрь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ o назначении Айка Бабаяна командующим Войсками полиции Республики Армения, заместителем начальника полиции.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом президента, полковник Гурген Даллакян освобожден с должности командующего Войсками полиции Республики Армения, заместителя начальника полиции.
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