Айк Бабаян назначен командующим Войсками полиции Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ o назначении Айка Бабаяна командующим Войсками полиции Республики Армения, заместителем начальника полиции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом президента, полковник Гурген Даллакян освобожден с должности командующего Войсками полиции Республики Армения, заместителя начальника полиции.