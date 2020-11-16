Зограб Мнацаканян освобожден с должности главы МИД Армении
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Зограба Мнацаканяна с должности министра иностранных дел Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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