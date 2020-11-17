Газета “Айастани Анрапетутюн”: Амбиции Анкары увеличились

“На рассмотрение и утверждение Парламента Турции вынесен законопроект, который может предоставить президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану привилегию направить в Азербайджан военный контингент.

Ряд районов Республики Арцах международным сообществом считаются азербайджанской территорией, следовательно, если Азербайджан дает свое согласие, то никакие международные нормы не запрещают присутствие турецкой армии на этих территориях, кроме территории НКАО, часть которой сегодня находится под их контролем. В беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” об этом заявил военный эксперт Артур Егиазарян, добавив, что не нужно проявлять никакой поспешности, но нужно четко осознавать, что война еще не закончилась, не начат даже переговорный процесс”.

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