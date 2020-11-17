Газета “Айастани Анрапетутюн”: Политика гидротеррора

“Войны, спровоцированной турецкой стороной, еще не было, не было и июльской войны, когда “Айастани Анрапетутюн” писала о возможных и ожидаемых столкновениях, о войне на фоне водной политики. Касаясь водной политики Турции, мы не раз отмечали, какие цели эта страна преследует в данной сфере. Июльские провокации на армяно-азербайджанской границе произошли не просто так, волну протеста из-за нехватки воды они пытались отвлечь и этой провокацией (один из вариантов, конечно).

Сейчас вместе с потерей многих территорий Карвачар также стал болью всех нас.

Карвачар - территория богатая архитектурными памятниками, девственными лиственными лесами, горными реками, водопадами, горячими минеральными источниками и озерами. При обсуждении нашего материала, в беседе с “Айастани Анрапетутюн” эксперт по экологической информации, советник президента Арцаха по внешним вопросам эколог Галуст Нанян, отметил, что Карвачарский район является водным донором не только Армении, но и Арцаха. Азербайджан уделяет особое внимание водной геополитике, это для них первоочередная задача, и в этом контексте он всегда претендовал на Карвачарский и Кашатагский районы, еще с 1919 года. Один из тогдашних руководителей новосозданной искусственной страны - Азербайджанской Народной Республики Махмед Эмиль Расул заде заявил следующее: “Мы должны взять эту территорию, потому что на этих территориях находятся истоки водных ресурсов, более того, рек Арпа и Воротан”.

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