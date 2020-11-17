Газета “Айастани Анрапетутюн”: План Турции провалился

“Подписанное 9 ноября трехстороннее заявление содержит больше вопросов, чем ответов. В подтекстах пунктов этого документа есть больше многоточий, чем точек, что открывает армянской стороне поля новой борьбы. Более или менее определенные результаты документа –установление перемирия, которое, по словам руководителей армянских вооруженных сил, на этом этапе военных действий было необходимостью, и второе - ввод российских миротворческих сил в Лачин и на территорию Арцаха. На данном этапе развитий вокруг Арцаха данный документ нейтрализует изменение геополитических форматов региона, собственно для чего Турция и спровоцировала агрессию против Арцаха”.

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