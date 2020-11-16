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Правительство опровергает информацию о назначении Тарона Чахояна 

Правительство опровергает информацию о назначении Тарона Чахояна 

Информация о назначении Тарона Чахояна на должность директора ГНКО "Центр общественных связей и информации" аппарата премьер-министра Республики Армения не соответствует действительности. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Некоторые СМИ распространили информацию о назначении Тарона Чахояна на должность директора ГНКО "Центр общественных связей и информации".


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