Правительство опровергает информацию о назначении Тарона Чахояна 

Информация о назначении Тарона Чахояна на должность директора ГНКО "Центр общественных связей и информации" аппарата премьер-министра Республики Армения не соответствует действительности. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Некоторые СМИ распространили информацию о назначении Тарона Чахояна на должность директора ГНКО "Центр общественных связей и информации".