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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Турцию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, самолет с главой американского внешнеполитического ведомства на борту приземлился в аэропорту Стамбула.

Перед приездом в Турцию политик побывал с визитом во Франции.

Как сообщалось ранее, Помпео в Стамбуле встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом, встречи с турецкими должностными лицами у не запланированы. 


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