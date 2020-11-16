ВОЗ заявила, что системы здравоохранения в Европе истощены из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения озабочена ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Европе и регионе Америк, системы здравоохранения в странах истощены, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и регионе Америк. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", - сказал он.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости по его словам, в то же время поступают воодушевляющие новости о вакцинах от COVID-19, которые позволяют выразить осторожный оптимизм, что новые средства борьбы с вирусом появятся в ближайшие месяцы.