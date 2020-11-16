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Движение в Арцах разрешено только автодорогой Варденис-Сотк-Карвачар

Движение в Арцах разрешено только автодорогой Варденис-Сотк-Карвачар

Министерство по ЧС Армении сообщает, что движение в Арцах разрешено только автодорогой Варденис-Сотк-Карвачар.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, в Армении автодороги проходимы.

В городе Варденис Гегаркуникского региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайным положением автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


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