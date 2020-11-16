Президент Армении принял группу депутатов фракции «Мой шаг»

Президент Армении Армен Саркисян 16 ноября принял группу депутатов фракции «Мой шаг» Национального Собрания во главе с руководителем фракции Лилит Макунц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране.