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Президент Армении принял группу депутатов фракции «Мой шаг»

Президент Армении принял группу депутатов фракции «Мой шаг»

Президент Армении Армен Саркисян 16 ноября принял группу депутатов фракции «Мой шаг» Национального Собрания во главе с руководителем фракции Лилит Макунц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране.


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