Артур Ванецян не будет арестован

Судья суда общей юрисдикции города Еревана Марине Мелконян отклонила ходатайство ведущего производство органа об аресте бывшего директора Службы национальной безопасности, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна. Как сообщает Арменпресс, об этом написала его адвокат Лусине Саакян на своей странице в Facebook.

«Суд подтвердил, что нет никаких обоснованных подозрений, что Артур Ванецян причастен к приписываемым ему действиям», - написала Саакян.