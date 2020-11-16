Миротворческие силы РФ разминировали 1 км. дороги Степанакерт-Горис

Миротворческие силы Российской Федерации проводят разминирование и сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов в лачинском коридоре. 16 ноября обследован и разминирован 1 км. дороги Степанакерт-Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетень министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта на 16 ноября 2020 г.

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124.

Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 140 самолето-рейсов. За прошедшие сутки выполнено 20 самолето-рейсов.