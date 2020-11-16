Важно, чтобы мы были едины как нация и как государство: президент принял группу жителей Гадрута

Президент Армении Армен Саркисян 16 ноября принял группу жителей Гадрута, которые лишились своих домов в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и в настоящее время нашли убежище в Армении.

«У всех нас есть боль, но она несопоставима с тем, что переживаете вы, ваши семьи и родственники, - сказал президент. - У каждого армянина в мире тяжелое бремя, но это бремя, конечно, несопоставимо с вашим. Мы должны сделать все, чтобы все вместе - от Армении и до Арцаха, смогли встать на ноги, подняться, пройти этот трудный путь, чтобы не стать побежденным народом, государством, нацией. Это мои слова утешения, потому что сейчас у меня других слов утешения нет. Вот почему так важно, чтобы мы были едины как нация и как государство. Мы должны постараться сделать все.

Обвинять друг друга, спорить ... Это не приведет ни к чему, кроме больших несчастий. Попробуем встать на ноги и помочь друг другу».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, жители Гадрута сообщили, что недавно они обратились в международные организации и посольства со своими опасениями и разногласиями по поводу случившегося. Они сообщили, что суммировали свои требования по 4 основным пунктам: рассмотреть вопрос деоккупации Гадрута; приложить все усилия, чтобы включить вопрос Гадрута и все другие связанные вопросы в переговорную повестку Минской группы ОБСЕ; перевести вопрос переселенцев из Гадрута на правовой уровень; вопрос сохранения историко-культурных памятников Гадрута.

Отметив, что он не имеет отношения к документу о прекращении огня, президент Саркисян сказал: «Мне больно, потому что мой многолетний дипломатический опыт и опыт ведения переговоров не был использован». Президент республики отметил, что сегодня одним из первых шагов должно стать «возвращение карабахской проблемы в стадию переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ». В конечном итоге окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен Минской группой ОБСЕ. Мы должны вложить весь свой потенциал, как политический, так и дипломатический, чтобы вернуть этот вопрос в Минскую группу. Именно это может стать механизмом, который должен работать для сохранения исторического и культурного наследия. Платформами могут быть Минская группа ОБСЕ, ЮНЕСКО или другие международные организации».

На вопрос жителей Гадрута, что они могут сделать для этого, президент Саркисян ответил: «Вы должны сделать так, чтобы ваш голос был услышан, ни в коем случае он не должен быть потерян. Вы не можете вести переговоры, но ваш голос должен быть услышан. Вы должны быть организованными и ваши проблемы, требования должны быть основаны на фактах. Я с вами».

Отметив, что сегодня существуют огромные гуманитарные проблемы, президент подчеркнул важность их решения посредством различных программ.