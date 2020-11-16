Азиатские индексы - 16-11-20

ТОКИО, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.05% и составил 25906.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.68% и составил 1731.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.11% и составил 3346.97 пункта, а HANG SENG вырос на 0.86% и составил 26381.67 пункта.