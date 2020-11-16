Председатели творческих союзов Армении и Арцаха обратились к президенту РФ с открытом письмом

Председатели творческих союзов Армении и Арцаха обратились к президенту Российской Федерации с открытом письмом. Как сообщает Арменпресс, в письме говорится:

“Армянский народ, первым принявший христианство в 301-ом году, перенес колоссальные лишения и прошел через огромное горе, однако не предал свою веру, остался верен ей. Оказавшись на перепутье агрессивных сил, он веками боролся за сохранение своей идентичности, за сохранение своих религиозных памятников. В неравной борьбе наша сила таяла, однако приход Русской армии на Кавказ в позапрошлом веке позволил остановить постоянные набеги и резню.

Последняя война воскресила в памяти тяжелые страницы нашей истории: альянс сил при поддержке джихадистов с Ближнего Востока осуществил нападение невиданного масштаба. В результате, сотни армянских христианских монументов остались или перейдут на территории, подконтрольные Азербайджану. Нет сомнений, их ожидает печальная участь. Еще свежа память о разрушенном древнем кладбище в Нахичевани, на месте которого азербайджанские власти устроили стрельбище. Видеоматериалы, как ломают кресты тысячелетней давности и бросают в ущелье Аракса, облетели весь мир.

Вот перечень всего лишь нескольких жемчужин из сотни монументов Христианского зодчества, которые останутся за пределами территории администрации Арцаха (Нагорно-Карабаха).

- монастырский комплекс Дадиванк, святыня 1-го века, где по преданию похоронен Дади, ученик апостола Христа Фаддея.

- храм Амарас (5 век), где основал школу создатель армянского алфавита Маштоц

- собор святого Всеспасителя в Шуши (18 век). Этот символ Христианского Арцаха была дважды целенаправленно обстрелян азербайджанской артиллерией.

Армянской народ годами строил и восстанавливал эти памятники. С учетом потери колоссальных территорий, сохранение исторических монументов приобретает огромную важность для армян Нагорного Карабаха, Республики Армении, а также российских армян и всех наших соотечественников.

Мы глубоко приветствуем тот факт, что во время телефонных контактов с президентом Азербайджана вы затронули тему сохранения памятников. А также полностью согласны с заявлением Министра Иностранных Дел России Сергея Лаврова о привлечении ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливались и обеспечивалось уважительное к ним отношение. Новости о том, что российские миротворцы будут охранять Дадиванк дает место оптимизму и надеждам, что это святыня раннего христианства не будет служить хлевом для сельскохозяйственных нужд, как это было до установления здесь армянской администрации в 1993ом году. На этом фоне, последние фотографии запечатлевшие разрушения скульптуры Шушинского ангела очень тревожат.

Мы просим, с учетом имеющихся возможностях, проявите, пожалуйста, постоянную и особую заботу в отношении армянских религиозных памятников, которые остались или останутся под контролем Баку.

Доблестные российские воины-миротворцы, спасшие совсем недавно от окончательного разрушения в Сирии бесценные памятники величественной Пальмиры, единственная в мире сила, которая в нынешней ситуации может осуществить механизмы контроля и позаботиться о судьбе армянских памятников вековой или тысячелетней давности. Это станет большим вкладом России в сохранение памятников мировой истории, христианства и армянства. За что наши потомки будут Вам безмерно благодарны”.

Письмо подписали председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян, председатель Палаты архитекторов Армении Мкртич Минасян, председатель союза писателей Армении Эдвард Милитонян, председатель Союза писателей Арцаха Вардан Акопян, председатель Союза художников Армении Сурен Сафарян, председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян, председатель Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян, председатель Музыкального общества Армении Давид Казарян.