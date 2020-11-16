Президент Румынии приедет в Молдавию после инаугурации Санду

Президент Румынии Клаус Йоханнис приедет в Молдавию с официальным визитом после вступления лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду в должность президента республики, сообщает пресс-служба румынского посольства в Кишиневе.

Ранее пресс-служба партии "Действие и солидарность" сообщила о том, что у Санду и Йоханниса в понедельник состоялся телефонный разговор,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Румынии и президент Молдавии договорились в рамках разговора, что главной целью двусторонних отношений станет расширение и углубление стратегического партнерства… Первым шагом для этого станет официальный визит президента Румынии Клауса Йоханниса, который он совершит в Молдавию по приглашению Майи Санду после ее вступления в должность", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Румынии в Кишиневе в Facebook.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.