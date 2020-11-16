Путин назвал проблему наркотиков вызовом всему миру

Наркотики ежегодно калечат и убивают тысячи россиян, разрушают нравственные основы общества, а теневая прибыль наркобизнеса подпитывает криминалитет и террористические структуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль, горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур", - заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник в режиме видеоконференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент предложил участникам заседания Совбеза обсудить ключевые направления совершенствования государственной антинаркотической политики. Он отметил, что это крайне сложная тема, которая содержит очень много аспектов, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее народа страны. По его словам, наркотики - это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и другие страны мира.